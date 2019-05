In attesa di conoscere in via ufficiale il destino di Cesare Prandelli, il quale appare comunque sempre più lontano dal Genoa, il club rossoblù sonda il mercato alla ricerca del suo prossimo allenatore.



Le tiepide piste che nei giorni scorsi sembrano condurre verso Leonardo Semplici e Igor Tudor si stanno raffreddando ulteriormente, viste le sempre più probabili conferme dei due tecnici sulle panchine di Spal e Udinese.



L'ipotesi più probabile resta quindi quella che vorrebbe Davide Nicola prossimo tecnico del Grifone. Negli ultimi giorni, tuttavia, numerosi altri nomi vengono accostati al Grifone. Tra queste spicca la suggestione Rino Gattuso. Il fresco ex tecnico del Milan piace da tempo al presidente Preziosi e, secondo quanto si legge in rete, non dispiacerebbe neppure a gran parte della tifoseria. Il vero ostacolo è però rappresentato da un ingaggio netto da due milioni annui che il Genoa non è assolutamente in grado di permettersi.