La suggestione è talmente forte che in molti hanno già cominciato a immaginare il modulo con cui potrebbe giocare l'Inter di Antonio Conte, un 3-5-2 dove sarà fondamentale il rilancio di Radja Nainggolan. In casa nerazzurra c'è aria di rivoluzione e la proprietà cinese ha messo nel mirino l'ex tecnico del Chelsea, obiettivo numero uno per il futuro. Anche i bookmaker si lasciano conquistare dall'idea e gli analisti Snai mettono Conte al primo posto nella scommessa sull'allenatore dell'Inter ad agosto. Il mister salentino è in pole position a 1,75 e ha decisamente più chance rispetto alla conferma di Luciano Spalletti, data a 2,50. C'è un'altra suggestione che circola, ma secondo i trader è meno praticabile, si tratta del ritorno di José Mourinho, a 4,50. Difficile anche l'arrivo di Diego Simeone, a 10,00, così come l'ingaggio di Sinisa Mihajlovic o di Maurizio Sarri, entrambi a 25,00.