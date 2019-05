C’è un altro ribaltone nelle quote sul prossimo ribaltone della Juventus. Pep Guardiola ritorna in cima alle previsioni degli analisti Sisal Matchpoint, costretti a rivedere drasticamente le quotazioni dopo gli ultimi rumours di mercato: si parla di accordo raggiunto e addirittura di presentazione il prossimo 14 di giugno. Logico, quindi, che il tecnico catalano sia diventato il favorito e la sua valutazione sia planata da 3,00 a 1,50. Maurizio Sarri, ex numero uno in tabellone, è stato scavalcato e per di più la sua quota è stata rivista al rialzo, passando, come riporta Agipronews, da 2,00 a 3,50. Tutto stabile dietro i due nomi di punta: José Mourinho è dato a 6,00, Mauricio Pochettino a 9,00, Simone Inzaghi a 12,00 e Antonio Conte a 16,00.