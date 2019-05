La giostra del post-Allegri gira ancora:i candidati per la successione di Max Allegri sono noti da tempo ma in questi giorni molti di loro si stanno svincolando più o meno direttamente. I 'no' più secchi, almeno sulla carta, sono arrivati da Guardiola e Klopp. Il primo si è espresso tramite l'avvocato Alberto Galassi, membro del CDA del Manchester City che ha parlato senza mezzi termini di "corbellerie". Poche ore fa è arrivata anche la smentita di Klopp che ha usato invece termini più coloriti.