Ha appena conquistato il punto decisivo per la salvezza del Bologna, strappando il pareggio alla Lazio. La squadra con cui Sinisa Mihajlovic ha vinto sette trofei in sei anni e con cui secondo i betting analyst potrebbe iniziare una nuova avventura. In attesa che Lotito sciolga il nodo-Inzaghi, l’allenatore rossoblù è diventato la prima scelta nel caso in cui l’ex compagno dovesse salutare i biancocelesti (anche se al momento la conferma è a 2,10): l’arrivo in panchina è offerto a 5,00 sul tabellone Sisal Matchpoint, davanti a un altro simbolo della storia laziale, Alessandro Nesta, dato a 6,00 alla pari con Fabio Liverani. Poco più in alto, riferisce Agipronews, a 7,50, Roberto De Zerbi, mentre per Marco Giampaolo si sale a 9,00. E se arrivasse un cambio "in famiglia"? L’idea, molto improbabile per la verità, stuzzica comunque la fantasia dei quotisti, che danno a 100 l’avvicendamento di Simone Inzaghi con il fratello Filippo.