La trattativa è nella fase cruciale, ma intanto i bookmaker si sbilanciano. Maurizio Sarri è a un passo dalla Lazio nelle valutazioni dei betting analyst, dove l’ex tecnico di Napoli e Juve svetta nelle scommesse sul prossimo allenatore biancoceleste. Sul tabellone il suo arrivo si gioca a 1,50, con un margine di vantaggio piuttosto netto su Sinisa Mihajlovic, altro nome caldissimo degli ultimi giorni, ora a 2,30. A 6,00 rimane in piedi anche l’ipotesi Italiano, avvistato nella serata di ieri nella Capitale. L’allenatore dello Spezia sorpassa Luca Gotti, scivolato a 6,50, e batte anche Walter Mazzarri, in quota a 6,75. Si raffredda la pista Villas Boas, dato a 9,00, mentre per la new entry Christophe Galtier si sale a 14,00.