Ilha segnato una svolta in casaCon l’insediamento del nuovo cda, guidato dalla coppia, la Juve dovrà superare un momento complicato - in campo e non solo - e tornare vincente. Per questo, le idee della società sono chiare: per ora, le guide resteranno, in panchina, e, per l’area sportiva.Non è un caso che ieri, nel primo discorso ufficiale, il dg ad Scanavino abbia nominatodi fronte agli azionisti. Per ora, almeno, non ci saranno cambiamenti.Un percorso che dovrà fare i conti con i contratti dei due: quello di, intanto, con scadenza 2024, e quello di Max, pesante dal punto di vista economico (stipendio da 7 milioni e mezzo più bonus) e scadenza nel 2025. Un nuovo cambio della guida tecnica, spiega La Gazzetta dello Sport, inciderebbe per una cifra compresa tra i 60 e i 90 milioni. I nomi restano comunque i soliti, daNelle idee del club c’è quella di una gestione oculata nelle operazioni, con un occhio al campo e un altro sempre al bilancio. Difficile, se non impossibile, vedere operazioni allaGuida tecnica a parte,deciderà già nelle prossime settimane la linea da tenere sul mercato, tra possibili conferme, cessioni e obiettivi delle prossime campagne acuisti. Salutato, ex vice presidente del club, si valuterà l’avvicinamento al club di una figura simile a quella diper il Milan: il sogno, mai nascosto dai tifosi, è quello del gran ritorno di Alex Del Piero.Come detto, dovrà essere un profilo con un certo feeling anche con i talenti: per questo alla Juve piaccionodeldel, pista questa più complicata da percorrere visto il recente rinnovo dell’ex dirigente della Roma con i rossoneri.