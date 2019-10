Rudi Garcia rimane il nome più caldo, ma a sorpresa nelle valutazioni degli analisti sul futuro del Milan spunta anche Andriy Shevchenko. Il tecnico dell'Ucraina, con un glorioso passato in rossonero, conquista il centro della scena nelle scommesse su chi allenerà la squadra a fine anno: in tabellone è offerto a 2,25, alla pari con il collega francese e di poco avanti su Marco Giampaolo, ormai pericolosamente in bilico e la cui conferma si gioca a 2,75. Più staccato, a 7,50, c'è Claudio Ranieri, mentre per Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri si arriva a 10,00. A 15,00 l'outsider Stefano Pioli, mentre a 25,00 c'è Cesare Prandelli.