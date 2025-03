Panchina Milan: da De Zerbi a Fabregas, tutti i nomi per l’estate

TUDOR

Se per Sarri il rapporto con Tare potrebbe rappresentare un problema, il ragionamento sarebbe all'opposto invece per Igor Tudor che Tare sponsorizzò proprio al posto di Sarri alla Lazio. L'ex centrale croato è stato uno dei nomi che il Milan ha valutato per il dopo-Fonseca prima di chiudere per Sergio Conceicao e, in estate, potrebbe tornare nuovamente di moda. Tudor ha inoltre condiviso lo spogliatoio con Zlatan Ibrahimovic ai tempi della Juventus nella stagione 2004/2005 e il profilo non sarebbe sgradito allo svedese.