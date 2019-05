Sfumano due possibili candidati per la panchina del Milan in una sola giornata. E l'ombra del Diavolo si allunga su Simone Inzaghi. In casa Atalanta Gasperini è fresco di rinnovo, la sua avventura all'Atalanta sembra destinata a continuare in Champions League. Ed è sfumata anche una pista straniera per la panchina del Diavolo.



PANCHINA MILAN - Sulla panchina del Milan non siederà nemmeno l'allenatore del Monaco Jardim: è stato confermato dal vicepresidente Petrov, rimarrà in Francia. A questo punto, come riporta Lalaziosiamonoi.it, Inzaghi rimane un candidato credibile per il Milan. I colloqui con Lotito non sono stati ancora risolutivi, l'ombra di Gazidis potrebbe influire...