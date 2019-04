fino al termine del campionato. Poi i rossoneri cercheranno un nuovo allenatore per la prossima stagione. Al momento la pista più calda è quella che porta a(ex Roma): non c'è ancora stata una vera offerta, ma qualche sondaggio informale. Nome già anticipato da Calciomercato.com ( LEGGI QUI ).Intantodice di voler restare al Chelsea in Premier League. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, tra le alternative non vanno sottovalutate le candidature del portoghese(Monaco), degli italiani(Atalanta) e(Sampdoria).