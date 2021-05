Luciano Spalletti è pronto per la panchina del Napoli, ma l'affondo di De Laurentiis non è ancora arrivato e secondo Tuttosport la motivazione è solo una. Il sogno del patron azzurro è quello di riportare Maurizio Sarri in panchina e fino all'ultimo proverà l'assalto all'allenatore toscano ancora sotto contratto con la Juve.