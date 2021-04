Cambio di rotta nelle scommesse sul prossimo allenatore del Napoli, dove Luciano Spalletti è il nuovo protagonista. Ai contatti avviati con il presidente De Laurentiis si aggiunge la conferma dei betting analyst, per i quali l’ex allenatore dell’Inter - con cui al termine della stagione finirà il vincolo - è la prima scelta per la prossima stagione. Il tecnico toscano si gioca a 3,00 nelle quote, che comunque non chiudono al piano B. Dovesse sfumare la trattativa con Spalletti, la prima alternativa è Ivan Juric, già uno dei nomi caldi delle ultime settimane. L’allenatore del Verona, rileva agipronews, è a 4,00, mentre al momento appare ben più remota l’opzione Italiano (a 16,00), piazzato dietro Allegri e De Zerbi, entrambi a 12,00. Resiste a 9,00 l’ipotesi Benitez, mentre Alessio Dionisi è al momento in "Altro", pure a 12 volte la posta.