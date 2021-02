Il rinnovo con il Sassuolo tarda ad arrivare e all'orizzonte spunta il Napoli. Roberto De Zerbi irrompe nelle scommesse sul prossimo allenatore azzurro, complice il periodo al ribasso dei neroverdi e il desiderio - secondo le indiscrezioni - di cimentarsi con una piazza di prima fascia. Il tecnico bresciano entra di prepotenza in tabellone, dove è la prima scelta per la prossima stagione: l'arrivo ai partenopei si gioca a 5,00 sul tabellone, con Rafa Benitez in seconda posizione a 6,00. In lista rimane anche Gennaro Gattuso, alla pari con l'allenatore spagnolo e con la sorpresa Ivan Juric. Dietro di loro Maurizio Sarri, il cui ritorno dopo pagherebbe 9,00, alla pari con Luciano Spalletti e un altro outsider, Vincenzo Italiano.