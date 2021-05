I contatti ormai sono continui e i bookmaker sono ottimisti anche se l'accordo economico deve ancora essere definito. Luciano Spalletti viaggia in direzione Napoli nelle previsioni dei betting analyst: il tecnico toscano balza in testa sul tabellone, a quota 3,00, davanti a uno dei nomi più chiacchierati nelle ultime settimane, Ivan Juric, staccato però a 4,50. Nell'elenco resiste anche Gennaro Gattuso, la cui conferma vale 5,00. Più in salita la pista che porta a Roberto De Zerbi, offerto a 9,00 alla pari con Maurizio Sarri, tornato in lista dopo l'affare sfumato con la Roma. In doppia cifra, infine, Simone Inzaghi (a 10,00), di poco dietro a Vincenzo Italiano (9,50).