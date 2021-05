Mentre oggi in casa Napoli c'è Gattuso sulla panchina che lotta per riportare il club partenopeo in Champions League, il prossimo anno il tecnico calabrese quasi sicuramente dirà addio.



Al suo posto il nome più concreto è quello di Luciano Spalletti. I contatti tra l'allenatore toscano e De Laurentiis proseguono. L'intenzione da ambo le parti di iniziare una nuova avventura insieme c'è tutta, il problema sta nell'ingaggio. Il Napoli offre 2,5 milioni più bonus, Spalletti ne chiede 4. La sensazione è che si troverà un punto di incontro a 3 milioni di euro. Lo riferisce oggi La Gazzetta dello Sport.