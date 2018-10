Il Clasico contro il Barcellona sarà sicuramente decisivo, ma rumors insistenti prevedono l’esonero di Julen Lopetegui ben prima della sfida in programma domenica prossima. L’allenatore del Real Madrid è appeso a un filo dopo la sconfitta in casa contro il Levante e a confermarlo sono anche i bookmaker d’oltremanica, che durante il weekend hanno rinfoltito la rosa dei possibili sostituti dell’ex ct spagnolo. Antonio Conte è ancora la prima scelta dei traders internazionali: la sua offerta è passata da 3,50 a 2,20, ma rispetto a qualche giorno fa la concorrenza si è fatta più pressante. A spiccare è in particolare Santiago Solari, allenatore della formazione B dei Blancos, entrato in lista a 2,50. Nell’elenco rimane anche Guti, ma ora a quota 13,00, mentre è ancora più lontano - almeno per il momento - il ritorno di Josè Mourinho, dato a 21,00.