Lo spogliatoio del Real Madrid, per bocca di Sergio Ramos, ha detto no all’arrivo di Antonio Conte. I Blancos, dunque, dopo aver dato l’incarico ad interim a Santiago Solari, sono al lavoro per cercare un nuovo tecnico permanente. Il nome che circola con più insistenza nelle ultime ore è quello di Mauricio Pochettino, attualmente al Tottenham ma in rotta di collisione con la dirigenza inglese e pronto a rescindere. Il tecnico argentino comincia dunque a prendere quota anche nelle valutazioni degli analisti delle scommesse: è passato da 7,00 a 2,30 nelle ultime 24 ore, diventando il favorito assoluto dei bookmaker. Si gioca invece a 3,25 sulla conferma di Solari, mentre si allontana sempre più l’ipotesi Antonio Conte, dato ormai a 7 volte la posta.