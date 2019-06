Tra Nampula e Brescia passano 11 mila km. Nella città del Mozambico (ex colonia portoghese) è nato Paulo Zorro Fonseca, nel comune lombardo Roberto De Zerbi. Sono loro, a meno di un improbabile inserimento last minute di Gattuso, i due candidati rimasti per la panchina della Roma della prossima stagione. Entro due giorni sarà presa una decisione definitiva dopo i no in serie di Conte, Sarri, Gasperini e Allegri.





ZORRO IN POLE - La trattativa che procede più spedita è quella per il portoghese dello Shakhtar. Fonseca piace molto a Baldini, ha un profilo internazionale e ha dimostrato di saper lavorare bene coi giovani e di saper ottenere ottimi risultati pure con squadre non di primo livello come Braga o Pacos de Ferreira. Tra domani e dopodomani la dirigenza della Roma lo andrà a trovare in Portogallo per blindare l’accordo che prevede un triennale da 2,5 milioni più bonus. Il presidente dello Shakhtar sembra disposto a rinunciare ai 5 milioni di clausola rescissoria e libererà il tecnico che in Ucraina ha raccolto l’eredità di Lucescu e vinto 3 campionati di fila. Ci sarebbero anche le prime richieste: Taison, Ismaily e Marcos Antonio.



DE ZERBI SPERA - Il nome del tecnico del Sassuolo è sostenuto maggiormente dal management italiano e ieri ha vissuto un’impennata nelle quotazioni. De Zerbi sembra tuttavia solo l’opzione paracadute nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto con Fonseca. Proprio oggi l’ex allenatore del Benevento ha smentito l’esistenza di un’offerta ufficiale: “A Sassuolo sto benissimo. Nel giorno in cui ci sarà l'opportunità di andare via, dovrà essere per un altro posto in cui posso fare calcio a modo mio, portando avanti le mie idee. Ad oggi non sto cercando niente, poi quello che sarà il futuro non lo conosco, ma quello che leggo sui giornali è oltre la verità. Non so cosa succederà domani ma a Sassuolo sto volentieri e sono felice di allenare questa squadra”. Un sondaggio però c’è stato e nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta non aspetterebbe un minuto per accettare. Dal Sassuolo potrebbe portare Sensi per il dopo De Rossi.





ALTRE PISTE - Come detto sembrano decadute le altre candidature che portavano ai nomi di Mihajlovic, Giampaolo (vicino al Milan), Benitez e Blanc. Resta ancora in piede l’ipotesi Gattuso sponsorizzato maggiormente da Totti. Ringhio, però, avrebbe fatto capire all’ex numero dieci di non sentirsi pronto per un’avventura così complicata come quella che l’attenderebbe in una Roma tutta da ricostruire.