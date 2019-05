Gasperini resta all'Atalanta: la Roma incassa un altro no dopo quello di Conte. Secondo il Corriere dello Sport, ora i giallorossi pensano a De Zerbi (Sassuolo) o a Giampaolo (Sampdoria). Il Corriere della Sera fa invece il nome di Mihajlovic (Bologna), che piace anche alla Lazio in attesa di vedere come andrà tra Sarri (Chelsea) e la Juventus.