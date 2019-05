Nei prossimi mesi Roma potrebbe diventare la città decisiva per Gian Piero Gasperini. Tra gli analisti si rafforza l’idea che il tecnico dell’Atalanta sarà il prossimo allenatore dei giallorossi e anche in quota arriva il sorpasso su Marco Giampaolo, favorito fino a due giorni fa: da 3,50 Gasperini, riporta Agipronews, è ora offerto a 2,50 su Snai, proprio davanti al collega blucerchiato che invece si gioca a 2,75. Il terzo nome, l’ultimo concreto secondo i bookmaker, è quello di Maurizio Sarri, a 5,00; tra le altre opzioni, molto più in alto, ci sono anche Josè Mourinho a 13,00 e Roberto De Zerbi a 25,00.