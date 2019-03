Il casting continua e c’è un nuovo possibile protagonista tra i candidati alla panchina della Roma. Nella lista dei "papabili" stilata dagli analisti Sisal Matchpoint irrompe Gian Piero Gasperini, ieri non considerato e oggi dato a quota 4,50, tra i grandi favoriti. Valutazione giusta considerando che la Roma ha riscattato Cristante e sta lavorando su Mancini e Ilicic, altri due pupilli del tecnico piemontese. Al top della lista rimane ancora Maurizio Sarri, in aperta rottura con il Chelsea e dato a tre volte la scommessa, sempre che Roman Abramovich non si impunti. A 4,50, riferisce Agipronews, c’è anche Marco Giampaolo, vecchio pallino della dirigenza giallorossa, mentre perdono terreno candidature che fino a ieri sembravano forti: Christian Panucci e Vincenzo Montella, dati intorno a 4,00 24 ore fa, adesso sono balzati a 7,50. A 7,50 l’outsider Paulo "Zorro" Fonseca, in scadenza con lo Shakthar. Si punta a 9,00 su Antonio Conte e Roberto Donadoni, mentre la conferma del traghettatore Claudio Ranieri pagherebbe 12,00. Infine, quota 100 per i due capitani, l’ex Francesco Totti e quello attuale Daniele De Rossi.