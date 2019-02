Il ds Monchi gli ha confermato la fiducia, anche in caso di risultato negativo con il Milan. Di certo, però, Eusebio Di Francesco non è tranquillo dopo l’1-7 rimediato dalla Roma contro la Fiorentina, una sconfitta pesantissima che nemmeno i bookmaker possono ignorare. E così, a dibattito ancora in corso sull’opportunità di andare avanti con lo stesso allenatore, i betting analyst dicono la loro: se non ora, il cambio in panchina arriverà probabilmente entro l’inizio della prossima stagione, con Sisal Matchpoint che dà a 2,50 il sì di Paulo Sousa, il più chiacchierato di queste ore. Il nome a sorpresa, riporta Agipronews, è quello di Christian Panucci (attualmente ct dell’Albania), secondo in lista a 3,50, mentre per la conferma di Di Francesco si sale a 4,00. Alla pari, a 6,00, Antonio Conte e Roberto Donadoni, mentre Maurizio Sarri è collocato a 12,00. In tabellone, conclude Agipronews, c’è spazio anche per le due bandiere giallorosse: la promozione di Francesco Totti pagherebbe 100,00, così come quella di Daniele De Rossi.