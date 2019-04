Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini sono in prima fila, per Antonio Conte invece la strada è più in salita. Gli ultimi aggiornamenti dei betting analyst sulla panchina della Roma confermano il tecnico del Chelsea in cima alle preferenze, ma con una leggera variazione rispetto all'ultimo rilevamento di due settimane fa. Sarri rimane favorito nelle scommesse Snai sul prossimo allenatore giallorosso, a 2,50, ma in leggero rialzo rispetto al 2,00 di fine marzo. Ad avanzare è invece Gasperini passato da 4,50 a 3,00 e ora davanti a Marco Giampaolo, salito da 4,50 a 5,00. A 4,50 era dato anche Conte, su cui però pesa il nodo dell'ingaggio, troppo alto per la società giallorossa; in attesa di novità, dunque, l'ex ct è passato a quota 10,00