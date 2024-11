Panchina Roma, sprint di Terzic nelle quote. E spunta anche Ezio Capuano

9 minuti fa



Cambiano le carte per la panchina della Roma. Prosegue il totonome per il prossimo allenatore dei giallorossi, ma nelle ultime ore un profilo in particolare sembra aver preso il sopravvento nelle quote. Si tratta dell’ex Borussia Dortmund Edin Terzic, finalista di Champions League nella scorsa stagione: la sua quota è crollata improvvisamente da 7 a 1,75. Il tecnico tedesco ha sorpassato le ipotesi Mancini ed Allegri, proposti ora a 3,25 e 4.



Seguono a 5 e 5,50 due possibili ritorni: di Rudi Garcia, in giallorosso dal 2013 al 2016, e di Claudio Ranieri, subentrato già nel 2009 e nel 2019. Si gioca a 6, invece, il dietrofront di De Rossi. Iniziano anche a spuntare in quota nomi più “fantasiosi”, tra cui quello di Ezio Capuano, fresco di dimissioni dal Foggia: un clamoroso approdo a Roma vale 100 volte la posta.