Sono quasi sei anni che è sparito dai radar del calcio, ma da allora non passa giorno che il popolo dei social non invochi il suo nome. Soprattutto quando una squadra di Serie A esonera il suo tecnico e va a caccia di un sostituto per la panchina. Il nome di Alberto Malesani riappare puntuale oggi che l'Udinese ha esonerato Igor Tudor e aspetta ancora per scegliere il nome del prossimo tecnico a tempo pieno. Luca Gotti, il tecnico che ha guidato i friulani alla vittoria domenica, ha ufficialmente detto che non è interessato all'incarico: si parla dunque di Ballardini o Zenga per il futuro immediato, ma sul tabellone è spuntata a sorpresa la scommessa sul ritorno in panchina di Alberto Malesani. Se l'allenatore veneto, al momento dedito alla produzione di pregiati vini, dovesse davvero subentrare a tempo pieno alla guida dei bianconeri, la quota sarebbe pari a sei volte la posta.