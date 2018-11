Il popolo dei social attende questo momento da quasi cinque anni, nei quali ha ininterrottamente invocato il suo ritorno in panchina. Adesso il gran giorno potrebbe arrivare: Alberto Malesani sulla panchina del Verona non è la suggestione di una pagina Facebook dei suoi fan, ma un’indiscrezione che trapela nelle ore in cui si decide il destino dell’attuale tecnico Fabio Grosso, in bilico dopo una prima parte di stagione sotto le aspettative. Gli analisti Sisal Matchpoint raccolgono in un sol colpo i desideri dei fan e i rumours di mercato tramutandoli in una quota secca, ossia l’arrivo di Malesani al Verona entro l’anno prossimo, quotato, come riporta Agipronews, a 5 volte la scommessa.