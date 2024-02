Panchine in bilico in estate? Inzaghi non fa eccezione, il motivo

Tanti dubbi, tutti in gioco, tutti in discussione. Il futuro degli allenatori di Serie A è l'oggetto dell'analisi del Corriere dello Sport che certifica come in 90 giorni potrebbe cambiare il futuro di tutte le panchine delle big di Serie A, partendo da Massimiliano Allegri alla Juventus finendo al corteggiatissimo Thiago Motta a Bologna. Ma non fa eccezione neanche la panchina dell'Inter e di Simone Inzaghi.





Il contratto dell'allenatore nerazzurro è in scadenza al 30 giugno 2025 e con un solo anno rimasto e risultati più che buoni in campo, non è certo del prolungamento senza trattare. Inzaghi e il suo lavoro piacciono parecchio anche all'estero e quelle sirene, soprattutto in caso di vittoria o vittorie, potrebbero essere ascoltate.