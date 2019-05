Quasi uno scambio di panchine. Il futuro di Inzaghi alla Lazio è in dubbio: il mister vorrebbe maggiori garanzie ed è tentato da altre esperienze. Il Milan potrebbe essere una meta ambita: in aria di rivoluzione, potrebbe essere la giusta chance per continuare a crescere. Con la possibilità di una specie di scambio di panchine.



FUTURO MILAN - Se il futuro di Inzaghi è in bilico, a quel punto scatta di diritto il toto sostituto. E, come riporta Sky Sport, proprio Gennaro Gattuso, fino a pochi giorni fa l'allenatore del Milan, potrebbe essere il sostituto di Inzaghi. Piace molto in casa Lazio: all'orizzonte si prospetta un clamoroso scambio di panchine.