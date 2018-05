A margine della presentazione del libro “Per colpa di Zico” di Leonardo Corsi ha parlatoattaccante del Genoa: "Abbiamo fatto una buona stagione, abbiamo iniziato male ma con l'arrivo di Ballardini abbiamo svoltato, la salvezza è meritata.è un fenomeno, vorrei restasse perché a Genoa devono giocare i grandi giocatori. Inter? E' un grande squadra, l'ha dimostrato all'Olimpico contro una Lazio che ha fatto una stagione strepitosa. Spero per i tifosi nerazzurri che la società faccia un grande mercato. De vrij? Ha parlato con Inzaghi, secondo me, e ha deciso di giocare. Non so come sono andate le cose, ha fatto le sue scelte, spero possa fare bene all'Inter".