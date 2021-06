Goran Pandev, attaccante del Genoa e della Macedonia del Nord, parla in vista della sfida di domani contro l'Olanda: "Sto vivendo il picco della mia carriera, ho realizzato il sogno di giocare un grande torneo con la mia Nazionale. Sono felice di dire addio alla Macedonia in una competizione come questa, contro l'Olanda, alla Cruyff Arena: spero riusciremo a rendere felici tutti i tifosi".