Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex attaccante Goran Pandev mette in guardia l'Italia per la gara con la Macedonia: "L'ex Levante Bardhi sarà il capitano, oggi è al Trabzonspor in Turchia; Elmas lo conoscete, mi piace molto l'attaccante dell'Aberdeen Miovski (classe '99, ndr). Poi c'è Trajkovski, che è svincolato e non ha fatto preparazione".