Oggi a Napoliè diventato cittadino italiano firmando tutti i documenti dinanzi ai rappresentanti del Comune campano. Ad annunciarlo è il Genoa, con un tweet ed una foto dell'attaccante accanto alla bandiera italiana. "Sono felicissimo, dopo quasi 18 anni in Italia mi sentivo da tempo italiano. Ringrazio tutti, per me è un bellissimo momento", le parole dell'attaccante, nato a Strumica, in Macedonia, nel 1983.