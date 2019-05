Il giocatore del Genoa Goran Pandev ha parlato in zona mista dopo il pareggio contro la Fiorentina, valso la salvezza in Serie A: "Secondo me abbiamo meritato la salvezza, ringraziamo anche l'Inter per il favore e sono contento per loro che hanno raggiunto la Champions League. Elmas? Lo consiglio, è secondo me il '99 più forte d'Europa".