Goran Pandev, allenato da Walter Mazzarri a Napoli, ha commentato a Cronache di Spogliatoio il ritorno del tecnico toscano sulla panchina azzurra: "Sono contento per il mister, nessuno se lo aspettava sinceramente. Conosce bene l’ambiente e spero che faccia bene. L’ho sentito qualche settimana fa, la sua idea era quella di allenare la Nazionale, ma quando ti chiama il Napoli è difficile dire di no. Lui è molto legato all’ambiente, ha fatto dei bellissimi anni. Ci siamo divertiti tutti con lui, sono curioso anch’io di vedere come andrà. Mi sono divertito tanto, eravamo una buona squadra. Giocavamo a memoria, perché lui ti fa lavorare tanto tatticamente, le giocate uscivano naturalmente. Facevamo tanti allenamenti tattici e ci conoscevamo a memoria. Quando abbiamo vinto la Coppa Italia mi ricordo che si è messo a piangere, perché sa bene cosa significhi vincere una coppa a Napoli. Lui è scaramantico: andava a mangiare presto, vedeva certe persone perché gli portavano bene. Lui preferisce la difesa a 3, ma i grandi allenatori si adattano ai propri giocatori. Sono curioso di vedere cosa farà con la squadra, ma credo che proverà a giocare a 4 dietro. Urlava, era carinissimo, sentiva molto la partita. Penso che ora si sia calmato, ha tantissima esperienza, ha allenato anche all’estero. Gli ultimi anni in Italia non sono stati un granché ma questa è l’occasione per tornare il vecchio Mazzarri. Ci sono tante squadre in Europa in cui passa tutto dai Presidenti, negli ultimi anni anche in Italia sta andando molto di moda. Secondo me però la figura del direttore sportivo è fondamentale per lo spogliatoi".