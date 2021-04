Intervenuto a Sky Sport al termine della sfida pareggiata 2-2 contro il Benevento, l'attaccante del Genoa, Goran Pandev ha commentato così il punto guadagnato e i 100 gol segnati in Serie A.



PUNTO SALVEZZA - "Portiamo a casa un punto meritato. Dobbiamo sapere che non siamo ancora salvi e queste partite le dobbiamo vincere altrimenti fino alla fine sarà duro. Ora avremo due giorni di riposto e poi sabato avremo uno scontro salvezza".



100 GOL - "100 gol sono un gran traguardo in Italia. Non sono una prima punta che fa tanti gol, ho fatto tanti ruoli spesso sull'esterno, ma sono felicissimo"



RITIRO - "Mi mancano 6 partite più l'Europeo. Pensiamo a salvarci il prima possibile, poi incontrerò il direttore sportivo e il club e vediamo.



SCUDETTO INTER - "Penso che sia l'anno buono, faccio i complimenti a Conte. Se l'ha già vinto? Speriamo di si"