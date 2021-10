Nuovi sviluppi nell'inchiesta Pandora Papers, il terremoto ora coinvolge anche Mino Raiola. Secondo quanto riportato da Paolo Biondani, Vittorio Malagutti e Leo Sisti de L'Espresso, sono state riscontrate due società offshore dei Caraibi, che presentano il noto procuratore come unico beneficiario.



LA RICOSTRUZIONE - Si tratta della società Gama advisery, sotto il controllo di Raiola dal 2017, e di Gladiator overseas, di cui l'agente è amministratore oltre che depositario di tutta la documentazione societaria custodita, si legge in un atto ufficiale, presso il suo domicilio di Montecarlo. Resta da chiarire quali siano i rapporti tra le due società e l'attività dello stesso Raiola. L'Espresso aggiunge inoltre che il nome di Raiola è stato associato anche ad altre società: Topscore sports e Isports Worldwide, entrambe con sede a Londra, oppure Uniqq e Sportman di Montecarlo. Topscore e Uniqq, riferisce Calcio e Finanza, avevano gestito il passaggio di Paul Pogba dalla Juventus al Manchester United nel 2016; Isports Worldwide, invece, compare come 'procuratore sportivo' nel contratto siglato nel 2017 tra Gianluigi Donnarumma e il Milan.