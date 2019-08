Federica Panicucci fa il botto sui social! La presentatrice di Canale 5 ha fatto il pieno di like e di commenti grazie alle foto scattate durante le sue vacanze alle Maldive e a Bali. 51 anni, un fisico mozzafiato, che si aggiunge a simpatia, carisma e a una capacità innata di stare davanti a un microfono e a una telecamera, la Panicucci (852 mila followers su Instagram) parla di sé in un'intervista a corriere.it. Sulla sua silhouette: "Se è merito di palestra, chirurgia, Dna o altro? Anzitutto natura: sono nata magra e longilinea. Poi, il patrimonio lo devi conservare. Devi volerti bene e servono sana alimentazione, disciplina, sport. Zumba, yoga o spinning? Ma no. Un quarto d’ora al giorno di allenamento in casa. Niente palestra, non ho il tempo. Prima di cena, mentre i ragazzi fanno i compiti, faccio addominali, braccia, gambe, glutei. Ho ripreso da pochi anni: quando sono nati i figli uno dopo l’altro, avevo smesso, non avevo la forza".



E infine: "Ritocchi di Photoshop? Mi capita di levigare sotto gli occhi, togliere le lentiggini. Non è che mi metto il sedere di un’altra".



VEDERE PER CREDERE NELLA SUPER FOTOGALLERY!