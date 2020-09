Ufficialmente, il primo album delle figurinededicato ai calciatori fu quello della stagione 1961-62, con Nilsin copertina. In realtà, proprio sessanta anni fa, per il campionato 1960-61, poi vinto dalladi, i quattro fratelli modenesi (Giuseppe, Umberto, Benito e Franco Cosimo) diedero alle stampe una collezione ...sperimentale.Alla leggenda di una grande famiglia italiana, capace di diventare un brand mondiale partendo da una piccola edicola, è dedicata l’ultima fatica letteraria del nostro amico Leo. Dal mistero delintrovabile alla mitica rovesciata di, il libro, Minerva editore, è un viaggio tra sogni realizzati e realtà emozionanti.Un giornalista legato alla sua terra, non scevro di passioni sanguigne, appassionato dell’epica dello sport si è messo, come un investigatore del tempo, a ricostruire l’epopea di una delle famiglie della nostra imprenditoria il cui nome è entrato,, nelle case di intere generazioni di italiani.Tutti coloro che sono stati bambini a partire dagli anni sessanta sanno infatti chi sono i. Hanno comprato i loro album, incollato le loro figurine, scritto, ansiosi di risposta, al loro indirizzo di Modena.Quel cognome identificava delle irremovibili e struggenti madeleines di ciascuno. Quelle figure di altri, sconosciuti, sono, nella nostra memoria, quella di noi una volta bambini. Fossero l’immagine maldestramente colorata da un litografo di Parma del coriaceo centrocampista “Maciste”, prima figurina Panini, quella diin “Uomini illustri”, le vignette diche riproducevano gli idoli canori del tempo, daa Tony, le fotografie di inconsapevoli canguri nelle collezioni sugli animali. Quei rettangoli di carta ci ricordano i nostri pomeriggi senza pensieri e ansie. E con l’ assoluta fiducia nel futuro.. Tanti anni fa mi capitò di scrivere, per celia, un saggetto sulla teoria marxiana a proposito del valore d’uso e di scambio applicandola alle figurine. Io rifuggivo, da ragazzo, da un uso che consideravo prosaico, volgare e blasfemo delle immagini “Panini”. Non avrei mai aperto un commercio lascivo, uno scambio mercantile che avrebbe finito col ledere la sacralità di quelle fotografie colorata.. In questi scambi, con figurine orrendamente spiegazzate appallottolate nelle tasche di grembiuli blu, veniva fissato, di solito dal più forte dei mercanti un prezzo.Se poi l’avido venditore percepiva nel cliente il febbrile bisogno di una specifica figurina per completare una pagina o una squadra, allora il prezzo lievitava e un ghigno alla Scrooge compariva sul viso di chi, come un cucciolo di sfruttatore, usava il bisogno altrui per accrescere il proprio capitale.Non erano dei figli di imprenditori. Erano otto, intanto. E scusate se è poco, in tempi di gramigna demografica. Ed erano povera gente.. Aveva lasciato queste otto creature e immagino che, chiudendo gli occhi, nell’Italia buia e affamata del 1941, avrà pensato con terrore al loro futuro. Ma doveva fidarsi della genialità della donna che lo aveva accompagnato nella vita. Perché, figlia di un casaro, amava la lettura e aveva un carattere a prova di bomba. Qui,, fa irruzione il caso, il meraviglioso o terribile arbitro del nostro destino., la storia di quella famiglia e di milioni di bambini nel mondo sarebbe stata diversa : “Olga non rimase insensibile, quando una sera ascoltò il racconto della figlia Veronica, appena tornata a casa dal lavoro.Faceva la dattilografa e aveva captato le confidenze del titolare, l’avvocato Guidelli. Costui si lamentava perché un suo socio non riusciva a risolvere un grattacapo: aveva dato in gestione una edicola a un tizio che puntualmente si dimenticava di pagare l’affitto. Forse l’unica soluzione era chiuderla, l’edicola. Del resto, mica c’era la coda, per acquistare una copia del Corriere della Sera o la rivista dedicata agli idoli del cinema in bianco e nero”.C’era il fascismo e i giornali erano pochi e tutti dicevano le stesse cose.. Ancora, usando le parole di Umberto: “All'alba del 6 gennaio 1945, noi due fratelli più piccoli, Franco ed io - 27 anni in due, pantaloni corti e calzettoni fatti in casa - andammo insieme ad aprire quel chioschetto. Venimmo incaricati noi due perchè Franco aveva una certa esperienza nel settore, era infatti garzone presso la cartoleria Gialuppi. Quel giorno c'era la neve, tanta neve, un mucchio di neve così alto che non si trovava la porta. Era un chiosco esagonale e tutte le ante sembravano uguali, tanto che al primo colpo scavammo dal lato sbagliato e dovemmo ricominciare a scavare finalmente aprimmo la porta e spalancammo le finestrelle”.Dopo pochi mesi, con la, le edicole saranno invase da giornali di ogni tendenza e quella neve si scioglierà mostrando fiori di tutti i colori.Troverete la fatica, il coraggio, la genialità, la sensibilità di ragazze e ragazzi figli del popolo diventati, in poco tempo, quando la speranza non era un’illusione, degli imprenditori di giochi intelligenti, come sono le figurine.Quando, con l’Unità, stupendo molti riproponemmo i vecchi album dei calciatori avemmo un successo incredibile. Il giornale era esaurito alle otto di mattina in tutta Italia. Gramsci, attento alla cultura popolare, credo sarebbe stato contentoGli esseri umani hanno bisogno di codici unitari per la memoria, che siano una canzone, un film, un libro. O l’immagine di ragazzi nati durante la guerra che , a venti anni, sorridevano ai bambini da un album prodotto a Modena, Italia.Erano persone semplici e curiose. Amavano la loro terra, i motori, la cultura, il gioco, gli animali. Erano emiliani, italiani, figli di un mondo che esploravano con curiosità.E oggi dei bambini, o dei grandi, che parlano decine di lingue diverse sanno che ciò che li diverte oggi e li commuoverà domani, è nato in Italia.Emilio Po era un ebanista, soldato, partigiano. Ucciso dai fascisti in un modo barbaro. Era un emiliano, un italiano, un cercatore di libertà.e che quel nome sia stato scritto nel tempo, migliaia di volte, da ragazzi che desideravano gioia e gioco.Fatica e genio. L’Italia.