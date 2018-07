Christian Panucci, ex difensore di Milan, Real Madrid, Inter e Roma, parla a El Partidazo, trasmissione in onda su Cadena Cope, del trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "Il portoghese darà molto prestigio al calcio italiano, negli ultimi anni inferiore al livello della propria storia. Cristiano spingerà altri grandi giocatori a venire in Italia e penso che vincerà anche in Serie A, è un giocatore troppo forte per non farlo".



Due parole, poi, sul suo addio al Real Madrid per andare all'Inter: "Se un giocatore chiede di andare via, il Real ti lascia andare. In quel momento ero convito della scelta, avevo vinto tutto con il Milan, con il Madrid e volevo provarci con l'Inter. Andò male e solo ora posso dire che è stata una sciocchezza".