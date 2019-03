Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Lo sport l'ex difensore di Inter, Milan e Roma, Christian Panucci, ha parlato della corsa Champions: "Inter, Milan e Roma sono lì attaccate, hanno davanti undici finali. La Roma si deve riprendere dalla lotta Champions, il Milan sta facendo benissimo, l'Inter ha i suoi problemi. Chi ce la farà non lo so ma sono tutte e tre attrezzate per arrivare tra le prime quattro".



DERBY - "Il derby è una partita a sé. Il Milan ci arriva meglio, ma molte volte l'animale ferito dà il colpo giusto. E' una gara da tripla, non saprei chi dare favorito, è una gara aperta a tutto".

ICARDI - "Si sono messi in difficoltà da soli, ma non so cosa si siano detti Spalletti e Icardi. Conosco Luciano ma non posso giudicare. Non sappiamo davvero cosa si siano detti. Di sicuro ci sta perdendo l'Inter".