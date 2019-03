Panucci non perdona il portiere della Lazio Strakosha, e lo lascia a casa. A giocare un brutto scherzo al portiere sarebbe stato il traffico di Roma. Imbottigliato nel traffico, Strakosha avrebbe chiamato direttamente il ct Panucci, ma l'ex Roma, come riporta Panorama.com, che evidentemente conosce i flussi di traffico della capitale, non ha lasciato scuse: nessuna deroga all’appuntamento previsto, pena l’esclusione dalle partite con Turchia e Andorra. Strakosha è stato così sostituito da Selmani, portiere del Laçi. Ne ha parlato anche Armand Duka, presidente della federazione calcistica albanese: "Mi dispiace per Strakosha che è uno dei nostri giocatori di maggiore qualità, tuttavia la disciplina è ancora più importante per la squadra. Da quello che mi ha riferito l'allenatore, Thomas non aveva delle ragioni oggettive per essere assente. È una lezione per il giocatore, la nazionale è al di sopra di tutto".