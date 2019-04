Dopo un periodo di attesa durato ben 34 anni, il PAOK Salonicco torna a festeggiare la vittoria del campionato greco grazie ad una netta vittoria per 5-0 contro il Levadiakos, riuscendo, con un turno di anticipo, a portarsi a 77 punti e a battere la concorrenza del ben più accreditato Olympiacos staccato di 5 lunghezze. La squadra di Razvan Lucescu, figlio dell'ex allenatore dell'Inter Mircea, è riuscita così a vincere il terzo campionato della sua storia, dopo i successi del 1976 e del 1985, avendo già sfiorato la vittoria la scorsa stagione, in cui a vincere fu l'AEK Atene. Inoltre, questa vittoria rappresenta una rottura importate dato che è dal 1988 che una squadra non ateniese non vinceva un campionato greco (l'ultima fu il Larissa). In totale, su 60 edizioni del campionato greco, solo in sette occasioni ha vinto una squadra non della capitale (tre volte a testa Aris e PAOK, una volta il Larissa).



NUMERI PAZZESCHI - I neo campioni di Grecia hanno legittimato la loro vittoria grazie ad un ruolino di marcia impressionante che ha visto nelle 29 partite giocate, ben 25 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte, con 64 gol fatti e soltanto 17 subiti risultando il secondo miglior attacco dopo quello Olympiacos e la miglior difesa in assoluto.



SUCCESSO MADE IN ITALY - Tra i segreti della squadra greca che hanno portato a questo storico successo ci sono sicuramente i gol di Prijovic e Biseswar, ma è presente anche un po' di Italia. Sono risultati, infatti, fondamentali gli apporti di Josè Crespo, ex difensore centrale di Verona e Bologna, Alin Tosca, terzino sinistro ex Benevento e di Omar El Kaddouri, trequartista ex Brescia, Napoli e Torino e che a gennaio ha rifiutato proprio il ritorno in Italia, al Parma, per poter contribuire a questo successo, senza dimenticare, come già detto, l'allenatore Razvan Lucescu, figlio di un'altra vecchia conoscenza del campionato italiano, Mircea Lucescu che in Italia si è seduto sulle panchine di Pisa, Brescia, Reggiana ed Inter.



CHE FESTA IN CITTA'! - Il video YT dei festeggiamenti a Salonicco.