Paola Di Benedetto scende in campo e denuncia un problema che affligge il mondo femminile: le ragazze, di sera, hanno paura, per il comportamento sbagliato di tanti uomini.



La conduttrice, showgirl e modella, compagna del difensore del Torino Raoul Bellanova, ha scritto nelle proprie Instagram stories un messaggio forte: "Per una donna camminare da sola dopo una certa ora in qualsiasi città è diventato pauroso e inquietante. Che poi dopo una certa ora parliamone: sono le 21.30 e passeggiando per le strade di qualsiasi città senti gruppi di omuncoli che fanno del Cat calling da brividi. Siamo nelle condizioni di dover prevedere sempre di essere scortate da qualcuno di più grosso e possente di noi. Altrimenti? L'alternativa è la paura. Solo la paura. Qualcuna di voi mi ha chiesto se fossi arrivata a casa e se fosse tutto ok. Questa è la parte bella dell'umanità che mi piacerebbe vivere tutti i giorni".



Paola Di Benedetto ha pubblicato poi i messaggi ricevuti, nei quali le ragazze raccontavano le loro esperienze negative: "Questa è solo una parte piccola dei messaggi che mi sono arrivati di donne e ragazze. E ve li mostro perché non bisogna ignorare il problema ma bisogna diffondere esperienze ed educare i bambini (ma soprattutto gli adulti) e trovare una soluzione a questa situazione. Quello che di certo non si deve fare è fare come se nulla fosse. Questa, come tante altre, è una piaga sociale che va affrontata".