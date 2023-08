L'estate di Raoul Bellanova non è stata caratterizzata solo dal suo passaggio al Torino, ma anche dall'arrivo di una nuova fiamma. L'esterno di difesa ex Inter e Cagliari non ha infatti nascosto la relazione con la conduttrice radiofonica e showgirl Paola Di Benedetto. Mentre il terzino del Torino si accinge ad iniziare la nuova stagione, la sua nuova crush si gode l'estate tra Torino e le spiagge di Formentera.



SCORRI LA GALLERY PER VEDERE TUTTE LE FOTO!