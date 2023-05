Paola Di Benedetto e Federico Rossi, avvistati insieme al concerto degli Zero Assoluto, fanno sperare i follower in un ritorno di fiamma. Come riporta TGCom, i due hanno avuto una lunga e intensa storia d'amore dal 2018 al 2021, poi giunta al capolinea per motivi mai chiariti. I rapporti sono sempre rimasti distesi tra loro e non hanno mai smesso di interagire sui social, e chissà che tra loro non sia esplosa di nuovo la passione.



Intanto, la Di Benedetto è stata ospite e co-conduttrice, insieme al Mago Forrest, della prima puntata di GialappaShow, il nuovo programma della Gialappa's Band, in onda su TV8 (domenica sera è andata in onda la prima puntata). Bellissima, spigliata e autoironica, Paola è stata protagonista dello show!



