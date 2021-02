Paola Egonu può essere la portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo. La pallavolista, che fece coming out dopo il Mondiale di tre anni fa, ha dichiarato in un'intervista a La Repubblica: "Mi piacerebbe, sarebbe un onore immenso. Ma io non ho saputo nulla e non ho parlato con nessuno. Però ci spero, è chiaro. Bello, bello. Ma dobbiamo aspettare. Come si fa a non emozionarsi, al solo pensiero di rappresentare un Paese, il tuo Paese?".



