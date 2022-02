L'ex conduttrice e giornalista Rai, Paola Ferrari, ha preso parte al programma Belve dove ha sparato ancora a zero su Diletta Leotta e parlando a tutto tondo del mondo femminile in tv.



BELEN - "Ci sono donne che sono nemiche delle donne che usano situazioni per ottenere posti di lavoro. Belen è molto brava. Pur non avendo un’eccellenza né nel ballo, né nel canto è stata brava a trovarsi una strada. Ho scoperto che Belen è molto più brava di tante altre".



DILETTA - “Non trovo sia il prototipo di donna che noi dobbiamo mettere su un piedistallo. Io penso che lei abbia diritto a fare quello che vuole. Sbaglia chi la mette su un piedistallo come esempio. Lei è molto brava, più brava di quello che ero io alla sua età”.



