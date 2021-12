Ospite disu Twitch,ha parlato di differenti tematiche,contro la sua ex squadra fino a"Il caso spinoso è quello dello scandalo plusvalenze, che indubbiamente se fosse confermato sarebbe molto strano. Soprattutto è incredibile che una società come la Juventus sia ricorsa a un sistema del genere: c'è qualcosa che va chiarito. Se le società dovendo rispettare il FFP non riescono ad effettuare ricavi di modo da andare in pari con i costi di quell'anno, o segnano una perdita e vanno fuori dalle regole con tutte le conseguenze successive, ovvero esclusione dalle Coppe e penalizzazioni, oppure ne pagano lo scotto. Mi sembra strano che, essendo queste regole molto conosciute, ci siano azioni del genere: sono perplesso, ma ci sono la magistratura e la Consob per fare chiarezza. A maggior ragione mi stupisce che lo abbia fatto un club quotato in Borsa, perché le eventuali conseguenze sarebbero ancora più gravi: si va a toccare la credibilità di un bilancio e le sanzioni della Consob sono pesantissime".- "Qualora fosse provato che le plusvalenze non sono reali ma fittizie, le sanzioni sportive ci sono e sono estremamente severe. Riguardano qualsiasi club venga meno alla normativa, anche se non posso ancora azzardare ipotesi visto che siamo nella fase di indagine preliminare".- "Su questo sono inflessibile, sono stato tra quelli he contribuito a scrivere le regole. E' stato fatto affinché tutte le squadre d'Europa avessero bilanci sostenibili e per garantire la continuità di queste società, abolendo i debiti perché i bilanci venivano considerati solo se in pari o se non avevano debiti con altri club o se i ricavi coprissero l'attività Il fine era ottimo, se poi c'è chi sgarra e avendo costi elevati o fa delle sponsorizzazioni fittizie oppure effettua plusvalenze fittizie, allora si va fuori da ogni regola. Sono convinto che i principi fossero ottimi, non è stata ottima la parte sanzionatoria. Se venissero sanzionati gravemente tutti quelli che vanno fuori dal FFP allora non avremmo più squadre che vanno fuori dalle norme"."Credo che se venissero risolti i problemi delle società in cui Zhang ha investito, tra cui Evergrande, allora potrebbe investire per mantenere una squadra competitiva e che consenta investimenti esteri nel calcio, al momento bloccati dalla Cina. Altrimenti se non si creeranno possibilità di questo tipo la vendita diventa l'unica strada".- "La mia era una pura provocazione, è chiaro che per le tifoserie e per la storia dei club sarebbe un grande lutto. Per una città come Milano, che non è Londra, e per la situazione dello stadio ed economica, con l'assenza di grandi imprenditori pronti a investire, vedevo impossibile riuscire a sostenere due grandi club. Al di là di questo, due grandi squadre che hanno il dovere di rispettare il FFP e la loro gestione, hanno bisogno di avere ogni ricavo possibile: cioè non è effettuabile senza uno stadio adeguato, come anche lo sfruttamento dei diritti televisivi o tutti gli eventi che allo stadio sono legati. Tutti questi introiti fanno ricche le squadre estere, le milanesi questa possibilità non ce l'hanno. Non fare lo stadio nuovo o non permetterlo è un delitto, privi i club della possibilità di competere economicamente, socialmente e culturalmente. Questo Milano non riesce ad averlo. Due stadi per Milan e Inter? Non sono economicamente sostenibili".- "E' rimasto molto legato all'Inter. Se lo trovo cambiato? No lui è uguale, ma la Roma di oggi non è paragonabile all'Inter del 2010".@AleDigio89 e @FedeZanon15