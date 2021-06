Gaetano Paolillo, ex agente di Scamacca e Kakà, parla a Report di quando l'attaccante del Genoa, di proprietà del Sassuolo, lo lasciò per passare a Raiola: "Succede che è andato con Raiola. Non so se gli ha offerto soldi per andare con lui. La Procura Federale ha fatto le indagini, dove ha chiarito che lui faceva da procuratore pur non avendo la procura. Ha fatto ricorso alla commissione d'appello federale, che gli ha accolto il ricorso".



SU RISO - "Lavorava da Giannino, dove spesso il Milan andava a mangiare, anche con Berlusconi e Galliani. Mi dice, Tonetti, di prenderlo con me. Stabiliamo delle percentuali che avrebbe guadagnato sui giocatori che avrebbe preso. E lui mi disse che Galliani gli aveva detto di non farlo: "Io faccio quello che diceva Galliani". Aveva un rapporto con Galliani, andavano a Forte dei Marmi insieme. Al Milan era abbastanza di casa".